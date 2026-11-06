दिवाली से पहले दिल्ली में आग का तांडव: गांधी नगर की कपड़ा मार्केट में लगी आग, बुझाने पहुंचा दमकल विभाग

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गांधीनगर के शांति मोहल्ला स्थित कपड़ा मार्केट में शुक्रवार को आग लगने की घटना सामने आई। आग की लपटें उठती देख बाजार में मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हलचल बढ़ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मी आग को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग की चपेट में कितनी दुकानें आईं और कितना नुकसान हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी दमकल विभाग की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी।

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