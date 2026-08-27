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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Fire breaks out at Chanakyapuri police station in New Delhi fire personnel bring it under control

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

Thu, 27 Aug 2026 10:35 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:35 PM IST
Fire breaks out at Chanakyapuri police station in New Delhi fire personnel bring it under control
नई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में लगी आग। दमकल कर्मियों द्वारा आग को बुझाया गया कॉलिंग का काम जारी। मौके पर दमकल कर्मी व पुलिस अधिकारी मौजूद।
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