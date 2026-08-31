दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म: कानपुर देहात के हैं आरोपी चालक-कंडक्टर, मरम्मत के लिए जा रही थी गाड़ी

3 अगस्त को घर से निकली थी पीड़िता

पीड़िता 3 अगस्त 2026 को अपने घर से निकली थी। वह नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जा रही थी। इसी दौरान वह ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के लिए स्लीपर बस में सवार हुई। बस में ही चालक और कंडक्टर ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह गंभीर वारदात 4 अगस्त 2026 को हुई।