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दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म: कानपुर देहात के हैं आरोपी चालक-कंडक्टर, मरम्मत के लिए जा रही थी गाड़ी

Mon, 31 Aug 2026 03:29 PM IST
Akash Dubey एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Mon, 31 Aug 2026 03:29 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। आरोपी चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह कानपुर देहात के रहने वाले हैं। 

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Delhi Group Misdeed Accused driver and conductor are from Kanpur Dehat.
चलती बस में किशोरी से दरिंदगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिस बस में 16 वर्षीय लड़की से गैंगरेप हुआ है, उस बस कंपनी के मालिक का बयान सामने आया है। कंपनी के मैनेजर मोनू गुप्ता ने कहा कि बस मरम्मत के लिए तिमारपुर (दिल्ली) भेजी गई थी। अगले दिन प्रशासन ने बस जब्त कर ड्राइवर-कंडक्टर को गिरफ्तार किया। दोनों कानपुर देहात के हैं और दो साल से कार्यरत थे। उनके आधार कार्ड पुलिस को सौंपे गए।

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यह है मामला
देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसा कांड सामने आया है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस में यह वारदात हुई।

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बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर चालक और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपी चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 4 अगस्त 2026 की बताई गई है। वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

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11वीं की छात्रा है पीड़िता 
पीड़िता मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। छात्रा 3 अगस्त 2026 को अपने घर से बिना बताए निकली थी। वह पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज थी। उसका इरादा नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जाने का था।

3 अगस्त को घर से निकली थी पीड़िता
पीड़िता 3 अगस्त 2026 को अपने घर से निकली थी। वह नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जा रही थी। इसी दौरान वह ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के लिए स्लीपर बस में सवार हुई। बस में ही चालक और कंडक्टर ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह गंभीर वारदात 4 अगस्त 2026 को हुई।

मामले की जानकारी मिलते ही कश्मीरी गेट थाना पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जांच शुरू की। दोनों आरोपी चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस स्लीपर बस में वारदात हुई थी, उसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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