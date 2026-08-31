कांथापुरम के बयान पर टिप्पणी: मौलाना साजिद राशिदी बोले- प्रकृति चाहती है महिला घर संभाले, सख्त कानून भी जरूरी
दिल्ली में कांथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार की महिलाओं पर टिप्पणी के बाद मौलाना साजिद राशिदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून जरूरी हैं। राशिदी ने ये भी दोहराया कि इस्लामी कानून लागू होने तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी।
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#WATCH | Delhi: On Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar’s remarks on women, All India Imam Association President, Maulana Sajid Rashidi says, "...until Islamic laws are implemented in the country, women will not be safe..."विज्ञापन
He says, "...keeping one's daughter safe amidst these… pic.twitter.com/gZiWNa59Ln — ANI (@ANI) August 31, 2026