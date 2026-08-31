कुर्सी से बांधा, कान खींचे और मारी लात: साढ़े तीन साल के बच्चे संग हुई थी हैवानियत, अब वो प्ले स्कूल होगा सील

बच्चे को कुर्सी से बांधकर पीटा था

आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ ने बच्चे को कुर्सी से बांधकर पीटा था। उसे कान पकड़कर घसीटने और लात मारकर कुर्सी से गिराने की बात भी सामने आई है। पुलिस टीम ने बच्चे के पिता की शिकायत पर स्कूल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। पीड़ित बच्चे का जीटीबी अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद उसकी काउंसिलिंग भी कराई गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी कर रहे हैं। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच में जुटी है।