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कुर्सी से बांधा, कान खींचे और मारी लात: साढ़े तीन साल के बच्चे संग हुई थी हैवानियत, अब वो प्ले स्कूल होगा सील

Mon, 31 Aug 2026 05:44 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 31 Aug 2026 05:44 PM IST
सार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, जिलाधिकारी ने संबंधित प्ले स्कूल के परिसर को सील करने की आधिकारिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

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District magistrate directed to seal Maujpur school after assault on three-year-old girl student
मौजपुर के प्ले स्कूल का सीसीटीवी फुटेज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी दिल्ली के मौजपुर इलाके में स्थित एक प्ले स्कूल में सामने आई एक बेहद गंभीर और विचलित करने वाली घटना पर दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने इस मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन सख्त
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, जिलाधिकारी ने संबंधित प्ले स्कूल के परिसर को सील करने की आधिकारिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई
इस गंभीर मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन कर रही है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।

कठोरतम सजा का आश्वासन
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हैं, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

बच्चे को कुर्सी से बांधकर पीटा था
आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ ने बच्चे को कुर्सी से बांधकर पीटा था। उसे कान पकड़कर घसीटने और लात मारकर कुर्सी से गिराने की बात भी सामने आई है। पुलिस टीम ने बच्चे के पिता की शिकायत पर स्कूल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। पीड़ित बच्चे का जीटीबी अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद उसकी काउंसिलिंग भी कराई गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी कर रहे हैं। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच में जुटी है।

वारदात के बाद रात को ठीक से सो नहीं पाता मासूम
पुलिस को दिए बयान में पिता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनका बच्चा स्कूल व टॉयलेट जाने से घबराता था। उसके कान में दर्द था। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। परिवार ने मासूम को ईएनटी डॉक्टर को दिखवाया। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने जब मासूम की जांच की तो उसके दोनों कान के पर्दों पर सूजन की बात की। डॉक्टर का कहना था कि पिटाई के कारण उसके कान में सूजन है। 

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