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मलबे के बाहर अपनों के इंतजार में परिजन, चश्मदीदों ने बताया हादसे का मंजर

Digvijay Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:24 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:24 PM IST







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सीमापुरी में हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। किसी को अपने परिजन के मलबे में दबे होने की चिंता सता रही है तो कोई लगातार बचाव दल से अपनों को जल्द निकालने की गुहार लगा रहा है। ... और पढ़ें

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