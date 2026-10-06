दिल्ली: राहुल गांधी हिरासत में लिए गए, आकाशवाणी भवन कराया गया खाली

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कार्रवाई के दौरान आकाशवाणी भवन को भी खाली कराया गया। इधर, पुलिस ने संसद मार्ग को भी खोल दिया है। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में पुलिस बल की तैनाती अभी भी जारी है।

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