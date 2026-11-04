दिल्ली: एबीवीपी का महामार्च, अराजकता के खिलाफ किया प्रदर्शन

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टेडियम से लेकर क्रांति चौक तक बड़ी संख्या में युवाओं ने देश मे चल रही अराजक माहौल के विरुद्ध "अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ" महामार्च का आयोजन किया जिसके माध्यम से यह संदेश दिया कि देश का युवा राष्ट्रवाद के साथ है।

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