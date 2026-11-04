सस्ता होगा कैंसर का इलाज!: एम्स खोज रहा कम खर्च में बेहतर उपचार के तरीके, कम डोज और इम्यूनोथेरेपी पर शोध जारी

इम्यूनोथेरेपी से इलाज की नई उम्मीद

कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी भी एक अहम विकल्प बनकर उभरी है। इस तकनीक में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर से लड़ने में मदद दी जाती है। हालांकि, इसके कुछ उपचार काफी महंगे हैं। ऐसे में शोध के जरिए इनके बेहतर इस्तेमाल और ज्यादा मरीजों तक पहुंच बनाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कैंसर की समय पर पहचान होना भी बेहद जरूरी है। शुरुआती चरण में बीमारी का पता चलने पर इलाज के सफल होने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही, बीमारी के गंभीर होने से पहले उपचार शुरू होने के कारण इलाज की जटिलता और खर्च भी कम हो सकता है।