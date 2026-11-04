आप का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप: एक्यूआई कम दिखाकर लोगों की सेहत से हो रहा खिलवाड़, सीएम रेखा पर दर्ज हो केस

जन स्वास्थ्य पर जोखिम

भारद्वाज ने सीपीसीबी को लिखे अपने पत्र में कहा कि लाखों संवेदनशील लोग आधिकारिक एक्यूआई रीडिंग पर निर्भर रहते हैं। इनमें गंभीर अस्थमा रोगी, सीओपीडी रोगी, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और छोटे बच्चे शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिल्ली सरकार मनगढ़ंत, कम एक्यूआई डेटा प्रकाशित करती है, तो संवेदनशील रोगियों को सुरक्षा का झूठा एहसास होता है। इससे लोग बाहर निकल सकते हैं या आवश्यक चिकित्सा सावधानियों को छोड़ सकते हैं, जिससे वे खतरनाक प्रदूषकों के संपर्क में आ सकते हैं। भारद्वाज ने चेतावनी दी कि ऐसे संपर्क से गंभीर श्वसन और हृदय संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा होगा। बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में थी, सीपीसीबी के अनुसार एक्यूआई 379 दर्ज किया गया।