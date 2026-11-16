दिल्ली: कमर की चोट को मात देकर लौटे आकाश, अब नेशनल चैंपियनशिप में पदक पर नजर

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खेल के प्रति सच्चा जुनून हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक पातीं। पूर्वी दिल्ली के 25 वर्षीय होनहार निशानेबाज आकाश ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। कमर की चोट के चलते एक साल तक शूटिंग रेंज से दूर रहने के बावजूद आकाश ने हार नहीं मानी और वापसी करते हुए अब नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने की तैयारियों में जुट गए हैं।

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