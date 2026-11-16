देश में पहली बार: एम्स डॉक्टरों का कमाल, गर्भ में पल रहे बच्चे का किया ऑपरेशन; 12 बार फुटबॉल पर की प्रैक्टिस

ऑनलाइन जुड़े ब्राजील के डॉ. सर्जियो, दुनिया के 11 देशों में हो रही ऐसी सर्जरी

एम्स में हुई इस जटिल सर्जरी के दौरान अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का भी सहयोग लिया गया। छह घंटे तक चली प्रक्रिया में ब्राजील के डॉ. सर्जियो ऑनलाइन जुड़े रहे। उन्होंने सर्जरी के दौरान विशेषज्ञ मार्गदर्शन दिया। डॉ. दीपक गुप्ता के मुताबिक, दुनिया के करीब 11 देशों में इस तरह की फीटल सर्जरी की जा रही है। खासकर लैटिन अमेरिकी देशों में इसका चलन अधिक है। वहां गर्भपात से जुड़े कानूनी प्रावधानों के कारण ऐसी सर्जरी को विशेष महत्व मिला है। भारत में इस तरह की ओपन फीटल सर्जरी का सफलतापूर्वक किया जाना चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है।