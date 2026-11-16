दिल्ली में ठगी का इंटरनेशनल खेल बेनकाब: विदेशी ऑर्डर का सपना दिखाकर लगाते थे चूना, 20 जालसाज गिरफ्तार

कैसे पहुंची पुलिस?

पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर 7 स्थित "वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट" नामक कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा। वहां से 34 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप, 14 सीपीयू, फर्जी प्रमाणपत्र और चेक बुक सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। यह गिरोह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर मिली शिकायतों के विश्लेषण से सामने आया। धोखाधड़ी का पैसा द्वारका क्षेत्र में पंजीकृत फर्जी बैंक खातों के माध्यम से एकत्र किया जा रहा था। महाराष्ट्र में दर्ज एक साइबर धोखाधड़ी शिकायत में ऐसे ही एक खाते की पहचान हुई थी। जांच में पता चला कि आरोपी पीड़ितों को निशाना बनाते थे। वे गूगल लिस्टिंग, ऑनलाइन अभियान, बिजनेस-टू-बिजनेस पोर्टल और सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करते थे। वे संभावित पीड़ितों को 5,900 रुपये और जीएसटी से शुरू होने वाली सशुल्क सदस्यता योजनाओं में नामांकित करते थे। इसके बदले विदेशी खरीदारों से जोड़ने का वादा किया जाता था।