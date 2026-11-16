दिल्ली में ठगी का इंटरनेशनल खेल बेनकाब: विदेशी ऑर्डर का सपना दिखाकर लगाते थे चूना, 20 जालसाज गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने द्वारका के पालम एक्सटेंशन में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर व्यापारियों को विदेशी खरीदार और बड़े निर्यात ऑर्डर दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। गिरोह पहले सदस्यता शुल्क वसूलता और फिर फर्जी खरीदारों के जरिए नकली प्रमाणपत्रों के नाम पर लाखों रुपये ऐंठता था।
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यह केंद्र देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कंपनी का पंजीकृत मालिक और संचालन प्रबंधक शामिल हैं।
कैसे पहुंची पुलिस?
पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर 7 स्थित "वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट" नामक कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा। वहां से 34 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप, 14 सीपीयू, फर्जी प्रमाणपत्र और चेक बुक सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। यह गिरोह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर मिली शिकायतों के विश्लेषण से सामने आया। धोखाधड़ी का पैसा द्वारका क्षेत्र में पंजीकृत फर्जी बैंक खातों के माध्यम से एकत्र किया जा रहा था। महाराष्ट्र में दर्ज एक साइबर धोखाधड़ी शिकायत में ऐसे ही एक खाते की पहचान हुई थी। जांच में पता चला कि आरोपी पीड़ितों को निशाना बनाते थे। वे गूगल लिस्टिंग, ऑनलाइन अभियान, बिजनेस-टू-बिजनेस पोर्टल और सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करते थे। वे संभावित पीड़ितों को 5,900 रुपये और जीएसटी से शुरू होने वाली सशुल्क सदस्यता योजनाओं में नामांकित करते थे। इसके बदले विदेशी खरीदारों से जोड़ने का वादा किया जाता था।
धोखाधड़ी का तरीका
नामांकन के बाद, पीड़ितों को कथित विदेशी खरीदारों के नंबर दिए जाते थे। ये खरीदार वास्तव में उसी कॉल केंद्र के कर्मचारी होते थे, जो विदेशी मोबाइल नंबरों से काम करते थे। ये फर्जी खरीदार बड़े निर्यात ऑर्डर का वादा करके व्यापारियों को लुभाते थे। बाद में वे आईएसओ, जीएमपी, बीआरसी, आईईसी और खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न अनिवार्य प्रमाणपत्रों पर जोर देते थे।
फर्जी प्रमाणपत्र और नुकसान
जब पीड़ित आवश्यक दस्तावेज के लिए कंपनी से संपर्क करते थे, तो कंपनी उनसे लाखों रुपये की मोटी रकम वसूलती थी। इसके बाद उन्हें फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाते थे। कथित खरीदार फिर अतिरिक्त प्रमाणपत्रों की मांग करते थे, जिससे बार-बार भुगतान और आगे नुकसान होता था। जांच से पता चला कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की शिकायतें कंपनी के दो बैंक खातों और कॉल केंद्र से बरामद एक मोबाइल नंबर से जुड़ी थीं।