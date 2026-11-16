Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi fake call center busted 20 arrested foreign buyers scam

दिल्ली में ठगी का इंटरनेशनल खेल बेनकाब: विदेशी ऑर्डर का सपना दिखाकर लगाते थे चूना, 20 जालसाज गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 05:22 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 05:22 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने द्वारका के पालम एक्सटेंशन में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर व्यापारियों को विदेशी खरीदार और बड़े निर्यात ऑर्डर दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। गिरोह पहले सदस्यता शुल्क वसूलता और फिर फर्जी खरीदारों के जरिए नकली प्रमाणपत्रों के नाम पर लाखों रुपये ऐंठता था।

विज्ञापन
delhi fake call center busted 20 arrested foreign buyers scam
फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यह केंद्र देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कंपनी का पंजीकृत मालिक और संचालन प्रबंधक शामिल हैं।

विज्ञापन
Trending Videos

कैसे पहुंची पुलिस?
पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर 7 स्थित "वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट" नामक कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा। वहां से 34 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप, 14 सीपीयू, फर्जी प्रमाणपत्र और चेक बुक सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। यह गिरोह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर मिली शिकायतों के विश्लेषण से सामने आया। धोखाधड़ी का पैसा द्वारका क्षेत्र में पंजीकृत फर्जी बैंक खातों के माध्यम से एकत्र किया जा रहा था। महाराष्ट्र में दर्ज एक साइबर धोखाधड़ी शिकायत में ऐसे ही एक खाते की पहचान हुई थी। जांच में पता चला कि आरोपी पीड़ितों को निशाना बनाते थे। वे गूगल लिस्टिंग, ऑनलाइन अभियान, बिजनेस-टू-बिजनेस पोर्टल और सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करते थे। वे संभावित पीड़ितों को 5,900 रुपये और जीएसटी से शुरू होने वाली सशुल्क सदस्यता योजनाओं में नामांकित करते थे। इसके बदले विदेशी खरीदारों से जोड़ने का वादा किया जाता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

धोखाधड़ी का तरीका
नामांकन के बाद, पीड़ितों को कथित विदेशी खरीदारों के नंबर दिए जाते थे। ये खरीदार वास्तव में उसी कॉल केंद्र के कर्मचारी होते थे, जो विदेशी मोबाइल नंबरों से काम करते थे। ये फर्जी खरीदार बड़े निर्यात ऑर्डर का वादा करके व्यापारियों को लुभाते थे। बाद में वे आईएसओ, जीएमपी, बीआरसी, आईईसी और खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न अनिवार्य प्रमाणपत्रों पर जोर देते थे।

विज्ञापन

फर्जी प्रमाणपत्र और नुकसान
जब पीड़ित आवश्यक दस्तावेज के लिए कंपनी से संपर्क करते थे, तो कंपनी उनसे लाखों रुपये की मोटी रकम वसूलती थी। इसके बाद उन्हें फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाते थे। कथित खरीदार फिर अतिरिक्त प्रमाणपत्रों की मांग करते थे, जिससे बार-बार भुगतान और आगे नुकसान होता था। जांच से पता चला कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की शिकायतें कंपनी के दो बैंक खातों और कॉल केंद्र से बरामद एक मोबाइल नंबर से जुड़ी थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed