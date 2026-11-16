दिल्ली की हवा में जहर बरकरार: प्रदूषण के लिए पराली और बायोमास जलना सबसे बड़ा कारण, वाहनों की हिस्सेदारी 7.5%

कहां पराली जलाने की कितनी घटनाएं?

पराली जलाने का सिलसिला दिल्ली के प्रदूषण में योगदान देना जारी रखा, शनिवार को उपग्रह डेटा ने छह राज्यों में 718 फसल-अवशेष जलाने की घटनाओं का पता लगाया। इनमें से 379 घटनाएं मध्य प्रदेश में, 137 पंजाब में, 123 उत्तर प्रदेश में, 64 राजस्थान में, 12 हरियाणा में और तीन उत्तराखंड में दर्ज की गईं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस लेबोरेटरी के एक बुलेटिन के अनुसार, 15 सितंबर से 13 नवंबर के बीच छह राज्यों में कुल 12,443 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।