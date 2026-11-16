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दिल्ली की हवा में जहर बरकरार: प्रदूषण के लिए पराली और बायोमास जलना सबसे बड़ा कारण, वाहनों की हिस्सेदारी 7.5%

Mon, 16 Nov 2026 06:50 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 06:50 PM IST
सार

दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 275 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। पिछले दिन के मुकाबले मामूली सुधार हुआ है। प्रदूषण में पराली और घरेलू बायोमास जलने की हिस्सेदारी सबसे अधिक 30.9 प्रतिशत रही। वाहनों का योगदान 7.5 प्रतिशत और पटाखों का 5.8 प्रतिशत रहा। अगले दो दिनों में मामूली राहत का अनुमान है।

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delhi air quality aqi 275 stubble burning biomass pollution
दिल्ली वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, हालांकि आने वाले दिनों में इसमें मामूली सुधार का अनुमान है। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 275 रहा, जो पिछले दिन के 290 से मामूली सुधार है।

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मामूली गिरावट हुई दर्ज
दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली ने भी अगले दो दिनों में PM2.5 और PM10 के स्तर में मामूली गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी में PM2.5 प्रमुख प्रदूषक था।

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पराली प्रदूषण की बड़ी वजह
वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, पराली जलाने और घरेलू ठोस बायोफिल्ड (जैसे लकड़ी और उपले) के उपयोग सहित बायोमास जलना, सोमवार को दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण का सबसे बड़ा हिस्सा (30.9 प्रतिशत) था। मिश्रित दहन ने 27 प्रतिशत, उसके बाद सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल ने 19.6 प्रतिशत और सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल ने 8.8 प्रतिशत योगदान दिया।

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वाहनों का योगदान 7.5 फीसदी
वाहनों का प्रदूषण में 7.5 प्रतिशत योगदान रहा, जबकि पटाखों ने 5.8 प्रतिशत योगदान दिया। खनिज धूल और राख और कोयला दहन का योगदान क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत रहा।

कहां पराली जलाने की कितनी घटनाएं?
पराली जलाने का सिलसिला दिल्ली के प्रदूषण में योगदान देना जारी रखा, शनिवार को उपग्रह डेटा ने छह राज्यों में 718 फसल-अवशेष जलाने की घटनाओं का पता लगाया। इनमें से 379 घटनाएं मध्य प्रदेश में, 137 पंजाब में, 123 उत्तर प्रदेश में, 64 राजस्थान में, 12 हरियाणा में और तीन उत्तराखंड में दर्ज की गईं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस लेबोरेटरी के एक बुलेटिन के अनुसार, 15 सितंबर से 13 नवंबर के बीच छह राज्यों में कुल 12,443 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

कहां कितना डेटा हुआ रिकॉर्ड?
सोमवार को डेटा रिकॉर्ड करने वाले 59 निगरानी स्टेशनों में से, एक 'गंभीर' श्रेणी में, 18 'बहुत खराब' श्रेणी में, 38 'खराब' श्रेणी में और दो 'मध्यम' श्रेणी में थे। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब', और 401 और 500 को 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

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