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दिल्ली: मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत; सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

Mon, 16 Nov 2026 08:09 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 08:09 PM IST
सार

उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यालय के नजदीक समीर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।

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Delhi Police - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के नजदीक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान समीर के रूप में हुई है।

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डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। गंभीर रूप से घायल समीर को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस की छानबीन जारी
फिलहाल पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और हत्या के असली कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है।

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