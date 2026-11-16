दिल्ली: मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत; सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस की छानबीन जारी

फिलहाल पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और हत्या के असली कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है।