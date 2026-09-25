चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की कोशिश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च

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दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और एआईसीसी दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को डीडीयू मार्ग स्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एकत्र हुए। इसके बाद कार्यकर्ता मार्च करते हुए निर्वाचन सदन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने डीडीयू मार्ग पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।

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