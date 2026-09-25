इसरो प्रमुख का बड़ा एलान: चांद पर उतरेगा भारत का इंसान, समय सीमा भी बताई; बोले- अंतरिक्ष में होगा अपना स्टेशन

इसरो चीफ ने बताई भविष्य की योजना

वह आईआईटी दिल्ली में इंडियाज स्पेस प्रोग्रामः द चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड विषय पर आयोजित व्याख्यान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत की अंतरिक्ष यात्रा और भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। आईआईटी दिल्ली के साथ सौर पैनल तकनीक और बायोमैकेनिक्स समेत नए क्षेत्रों में इसरो और संस्थान के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा कि अंतरिक्ष उन क्षेत्रों में है जहां भारत ने वैश्विक स्तर की स्वदेशी तकनीक विकसित की है।