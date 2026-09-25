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इसरो प्रमुख का बड़ा एलान: चांद पर उतरेगा भारत का इंसान, समय सीमा भी बताई; बोले- अंतरिक्ष में होगा अपना स्टेशन

Fri, 25 Sep 2026 06:06 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 25 Sep 2026 06:06 PM IST
सार

इसरो प्रमुख डॉ. वी नारायणन ने बताया कि गगनयान के पहले मानवरहित मिशन की तैयारी चल रही है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक भेजने की योजना है। जबकि 2035 तक इसके अन्य मॉड्यूल तैयार करने का लक्ष्य है।

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ISRO Chief Dr. V. Narayanan speaks at IIT Delhi Preparations underway to land humans on Moon by 2047
इसरो प्रमुख डॉ. वी नारायणन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों के साथ कदमताल करने की तैयारी में है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ देश मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से नमूने लाने और चंद्रमा पर मानव उतारने जैसे मिशनों पर काम कर रहा है। यह बाते इसरो प्रमुख डॉ. वी नारायणन ने कहीं।

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इसरो चीफ ने बताई भविष्य की योजना
वह आईआईटी दिल्ली में इंडियाज स्पेस प्रोग्रामः द चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड विषय पर आयोजित व्याख्यान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत की अंतरिक्ष यात्रा और भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। आईआईटी दिल्ली के साथ सौर पैनल तकनीक और बायोमैकेनिक्स समेत नए क्षेत्रों में इसरो और संस्थान के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा कि अंतरिक्ष उन क्षेत्रों में है जहां भारत ने वैश्विक स्तर की स्वदेशी तकनीक विकसित की है।

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गगनयान से पहले मानवरहित मिशन की तैयारी
वहीं इसरो प्रमुख डॉ. वी नारायणन ने बताया कि गगनयान के पहले मानवरहित मिशन की तैयारी चल रही है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक भेजने की योजना है। जबकि 2035 तक इसके अन्य मॉड्यूल तैयार करने का लक्ष्य है। चंद्रयान-4 से चंद्र नमूने पृथ्वी पर लाने, शुक्र मिशन और 2040 तक मानव को चंद्रमा पर उतारने की दिशा में भी काम चल रहा है।

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भारत के निर्माण में योगदान देना लक्ष्य
इसके अलावा 30 हजार किलोग्राम तक भार को लो-अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने वाले अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान और आंशिक रूप से दोबारा उपयोग होने वाले रॉकेट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों से यह भी कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं बल्कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना होना चाहिए।

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