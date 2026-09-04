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दिल्ली: संसद मार्ग थाने के अंदर पहुंचे सीजेपी और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, कार्रवाई की मांग को लेकर जुटे नेता

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 04 Sep 2026 03:12 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 03:12 PM IST







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संसद मार्ग थाने के अंदर सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास समेत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सभी संजय पर हमले के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे। ... और पढ़ें

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