दिल्ली में एमसीडी का बड़ा एक्शन: 40 जगहों पर ध्वस्तीकरण, आठ संपत्तियां सील कीं, 14 इमारतें कार्रवाई की जद में

सर्वे के दौरान भवनों की स्थिति, पीजी के रूप में इस्तेमाल और संबंधित भवन मानदंडों के अनुपालन की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह केवल आंकड़े जुटाने की कवायद नहीं है, बल्कि सर्वे के बाद नियमों के उल्लंघन वाले भवनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। सत्य निकेतन हादसे में पीजी भवन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने के बाद एमसीडी के इस सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर्वे के जरिए ऐसे भवनों की पहचान करने पर जोर है, जहां सुरक्षा, निर्माण या उपयोग से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो सकता है।