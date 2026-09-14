दिल्ली में हैवानियत की हदें पार: नवजात बच्चे का सिर कटा शव मिला, बलि की जताई जा रही आशंका; इलाके में सनसनी

पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर मामले की छानबीन और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। सोमवार सुबह पुलिस को मुबारकपुर डबास इलाके में नवजात बच्चे का शव गली में पड़े होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां करीब दो-तीन माह के एक बच्चे का शव मिला। शव का सिर गायब था।