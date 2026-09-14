दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बंद!: आश्रम-सराय काले खां जाने वाले ध्यान दें, पढ़ लें ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी

अगर आप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आश्रम-सराय काले खां से जाने की सोच रहे हैं तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है। यह एडवाइजरी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर यातायात प्रतिबंधों से संबंधित है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

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Delhi Traffic Police says, "NHAI Highway (Delhi–Mumbai Expressway) stretch from Jaitpur towards Sarai Kale Khan/Ashram has been temporarily closed at Madanpur Khadar until further information." pic.twitter.com/BGjIO5arOS — ANI (@ANI) September 14, 2026

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का जैतपुर से सराय काले खां/आश्रम की ओर जाने वाला स्ट्रेच अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह बंद मदनापुर खादर के पास लागू किया गया है। यह प्रतिबंध अगली सूचना जारी होने तक प्रभावी रहेगा।आश्रम और सराय काले खां की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को इस प्रभावित स्ट्रेच से बचने की सलाह दी गई है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में सर्विस रोड का उपयोग करने के लिए कहा गया है। यह सर्विस रोड कालिंदी कुंज और मथुरा रोड से होकर गुजरता है। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्हें यातायात निर्देशों और सड़क पर लगे साइनेज का पालन करने के लिए कहा गया है।