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दिल्ली: सीएम रेखा ने शालीमार बाग में किया आधुनिक टॉयलेट का उद्घाटन, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा

Mon, 14 Sep 2026 02:40 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 02:40 PM IST
सार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी शालीमार बाग में एक नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। यह सुविधा क्षेत्र के निवासियों और आने-जाने वाले लोगों के लिए स्वच्छ सार्वजनिक सुविधा देने के लिए किया है।

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CM Rekha inaugurated a newly constructed public toilet in Shalimar Bagh today
सीएम ने किया सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण - फोटो : X/@gupta_rekha

विस्तार
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव स्थित लेबर चौक पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। यह सुविधा क्षेत्र के निवासियों और यहां आने-जाने वाले लोगों के लिए बेहतर एवं स्वच्छ सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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आधुनिक शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इस सार्वजनिक शौचालय में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही, बेहतर रखरखाव और उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए केयरटेकर की व्यवस्था भी की गई है।
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दिल्ली सरकार राजधानी में स्वच्छ, सुलभ और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाना है

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