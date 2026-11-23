{"_id":"6b04518f094138126b0b4ca9","slug":"video-bangla-sahib-bathed-in-light-on-eve-of-prakash-parv-in-delhi-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया बंगला साहिब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिख धर्म के प्रथम गुरु एवं संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर सोमवार को राजधानी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। रंग-बिरंगी विद्युत झालरों से जगमगाता गुरुद्वारा परिसर श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रकाश पर्व के स्वागत में गुरुद्वारे की भव्य सजावट ने आध्यात्मिकता और श्रद्धा का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया।

... और पढ़ें