{"_id":"6b04518f094138126b0b4ca9","slug":"video-bangla-sahib-bathed-in-light-on-eve-of-prakash-parv-in-delhi-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया बंगला साहिब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया बंगला साहिब
सिख धर्म के प्रथम गुरु एवं संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर सोमवार को राजधानी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। रंग-बिरंगी विद्युत झालरों से जगमगाता गुरुद्वारा परिसर श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रकाश पर्व के स्वागत में गुरुद्वारे की भव्य सजावट ने आध्यात्मिकता और श्रद्धा का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।