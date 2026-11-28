सांसों पर संकट: दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढने के साथ बिगड़ी हवा, नोएडा-गाजियाबाद की क्या है स्थिति? ताजा आंकड़े
नवंबर के आखिरी दिनों में दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 246 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 पार पहुंच गया।
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दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर बढ़ने लगा है। इस बीच लोगों पर वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शनिवार सुबह आठ बजे के आंकड़े के मुताबिक, राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 246 दर्ज किया गया। वहीं, आज सुबह नोएडा का एक्यूआई 277 और गाजियाबाद का 250 दर्ज किया गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शनिवार सुबह आठ बजे के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अलीपुर में 226, आनंद विहार में 279, अशोक विहार 238, आया नगर 300, बदरपुर 244, बवाना 273, चांदनी चौक 310, डीटीयू 308, द्वारका सेक्टर-8 में 231, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर 315, आईआईटी दिल्ली में 263, आईटीओ 300, जहांगीरपुरी 255, लोधी रोड 146, मुंडका 245, नरेला 246, नॉर्थ कैंपस 296, ओखला फेज-2 में 237, पटपड़गंज में 217, पंजाबी बाग 286, रोहिणी 239, विवेक विहार 250 एक्यूआई दर्ज किया गया।
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के अन्य क्षेत्रों में एक्यूआई इस प्रकार रहा
- सेक्टर 110: 295
- सेक्टर 116: 294
- सेक्टर 125: 277
- सेक्टर 143: 270
- सेक्टर 150: 257
- सेक्टर-1: 253
- सेक्टर 39: 276
- डासना: 263
- गोविंदपुरम: 218
- लोनी: 225
- संजय नगर: 233
- वसुंधरा: 241
- वेव सिटी: 247
- 0-50 : अच्छा
- 51-100 : संतोषजनक
- 101-200 : मध्यम
- 201-300 : खराब
- 301-400 : बेहद खराब
- 401-500 : गंभीर