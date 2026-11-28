दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर बढ़ने लगा है। इस बीच लोगों पर वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शनिवार सुबह आठ बजे के आंकड़े के मुताबिक, राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 246 दर्ज किया गया। वहीं, आज सुबह नोएडा का एक्यूआई 277 और गाजियाबाद का 250 दर्ज किया गया।

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