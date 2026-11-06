Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Athletes showcased their prowess at inter school sports meet delivering strong performances across various events
{"_id":"6aede76af374451f360ed648","slug":"video-athletes-showcased-their-prowess-at-inter-school-sports-meet-delivering-strong-performances-across-various-events-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"इंटर-स्कूल स्पोर्ट्स मीट में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इंटर-स्कूल स्पोर्ट्स मीट में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन
ग्रेटर नोएडा में सेक्टर स्वर्ण नगरी स्थित जीडी गोयंका स्कूल में आयोजित दो दिवसीय इंटर-स्कूल स्पोर्ट्स मीट का शुक्रवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालक और बालिका वर्ग में बास्केटबॉल, कैरम, वॉलीबॉल, शतरंज, फुटबॉल और खो-खो की स्पर्धाएं आयोजित की गईं। खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। जीत के लिए खिलाड़ियों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने के साथ उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती को बढ़ाना है। खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।