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जन्माष्टमी की धूम: करोल बाग में निकली 50वीं विशाल शोभायात्रा, भगवान श्रीकृष्ण समेत दिखीं भव्य झांकियां

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:28 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:28 PM IST







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जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली में उत्सव का माहौल है। करोल बाग में श्री कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से 50वीं विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न देवी-देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। ... और पढ़ें

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