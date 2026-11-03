प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, नोएडा-दिल्ली में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई

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दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी ए-क्यू-आई चार सौ के पार पहुंच चुका है। मंगलवार सुबह दिल्ली का औसत ए-क्यू-आई चार सौ इक्यावन दर्ज किया गया, जबकि नोएडा के सेक्टर-बासठ में यह चार सौ चार तक पहुंच गया।

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