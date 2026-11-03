बड़ी कार्रवाई: दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले एसीपी मानस्वी वशिष्ठ निलंबित, क्यों गिरी गाज?

ये था मामला

वर्ष 2019 बैच के दानिप्स अधिकारी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार का 28 अक्तूबर तबादला कर दिया गया था। यह कार्रवाई शाहदरा थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद की गई थी। दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के अनुसार, विवाद की शुरुआत अधिवक्ता ललित बंसल को मारपीट में सिर पर गंभीर चोट लगने की घटना से हुई थी। इस मामले में शाहदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। समिति के अनुसार, 23 अक्तूबर की शाम कई वकील मामले में नामजद लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे। समिति का दावा है कि एसीपी और थाना प्रभारी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उस समय थाने में मौजूद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।



हालांकि, अगले दिन वकीलों को पता चला कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय कथित तौर पर छोड़ दिया गया है। इससे बार के सदस्यों में नाराजगी पैदा हुई। समिति के अनुसार, मामले की जांच और जवाबदेही की मांग को लेकर जब वकील दोबारा थाने पहुंचे, तो पुलिस अधिकारियों और वकीलों के बीच झड़प हो गई।