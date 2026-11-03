फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   sadar bazar delhi police facial recognition vehicle diwali security

अलर्ट: सदर बाजार में भीड़ के बीच चेहरों की स्कैनिंग, दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने उतारा फेस रिकग्निशन वाहन

Tue, 03 Nov 2026 05:58 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 03 Nov 2026 05:58 PM IST
सार

उत्तरी दिल्ली का यह बाजार त्योहार से पहले खरीदारों की भारी भीड़ देख रहा है। व्यापारी और ग्राहक दिवाली की खरीदारी के लिए इस क्षेत्र में उमड़ रहे हैं। पुलिस का यह कदम इसी भारी भीड़ के मद्देनजर उठाया गया है। 

विज्ञापन
sadar bazar delhi police facial recognition vehicle diwali security
हर चेहरे को पहचान रही पुलिस - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली पुलिस ने दिवाली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इसके तहत भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में एक चेहरा पहचान प्रणाली वाहन तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

विज्ञापन

 

Trending Videos

पुलिस ने क्यों उठाया ये कदम?
उत्तरी दिल्ली का यह बाजार त्योहार से पहले खरीदारों की भारी भीड़ देख रहा है। व्यापारी और ग्राहक दिवाली की खरीदारी के लिए इस क्षेत्र में उमड़ रहे हैं। पुलिस का यह कदम इसी भारी भीड़ के मद्देनजर उठाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बाजार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए एक फ्लैग मार्च का नेतृत्व भी किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुरक्षा व्यवस्थाएं और गश्त
बाजार में अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त को तेज कर दिया गया है। त्योहार की भीड़ के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना मुख्य लक्ष्य है। पुलिस झपटमारी, चोरी और अन्य अपराधों की घटनाओं को रोकना चाहती है। यह पहल व्यापारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित खरीदारी का माहौल सुनिश्चित करेगी।

विज्ञापन

चेहरा पहचान प्रणाली का उपयोग
चेहरा पहचान प्रणाली वाहन आधुनिक कैमरों से लैस है। यह वाहन भीड़ में मौजूद चेहरों को स्कैन करेगा। चेहरा पहचान तकनीक के माध्यम से पुलिस संदिग्ध अपराधियों की पहचान कर सकेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारी भीड़ के बीच संदिग्ध व्यक्ति पुलिस निगरानी से न बच पाएं। इस तकनीक से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed