अलर्ट: सदर बाजार में भीड़ के बीच चेहरों की स्कैनिंग, दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने उतारा फेस रिकग्निशन वाहन
उत्तरी दिल्ली का यह बाजार त्योहार से पहले खरीदारों की भारी भीड़ देख रहा है। व्यापारी और ग्राहक दिवाली की खरीदारी के लिए इस क्षेत्र में उमड़ रहे हैं। पुलिस का यह कदम इसी भारी भीड़ के मद्देनजर उठाया गया है।
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने दिवाली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इसके तहत भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में एक चेहरा पहचान प्रणाली वाहन तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने क्यों उठाया ये कदम?
उत्तरी दिल्ली का यह बाजार त्योहार से पहले खरीदारों की भारी भीड़ देख रहा है। व्यापारी और ग्राहक दिवाली की खरीदारी के लिए इस क्षेत्र में उमड़ रहे हैं। पुलिस का यह कदम इसी भारी भीड़ के मद्देनजर उठाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बाजार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए एक फ्लैग मार्च का नेतृत्व भी किया।
सुरक्षा व्यवस्थाएं और गश्त
बाजार में अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त को तेज कर दिया गया है। त्योहार की भीड़ के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना मुख्य लक्ष्य है। पुलिस झपटमारी, चोरी और अन्य अपराधों की घटनाओं को रोकना चाहती है। यह पहल व्यापारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित खरीदारी का माहौल सुनिश्चित करेगी।
चेहरा पहचान प्रणाली का उपयोग
चेहरा पहचान प्रणाली वाहन आधुनिक कैमरों से लैस है। यह वाहन भीड़ में मौजूद चेहरों को स्कैन करेगा। चेहरा पहचान तकनीक के माध्यम से पुलिस संदिग्ध अपराधियों की पहचान कर सकेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारी भीड़ के बीच संदिग्ध व्यक्ति पुलिस निगरानी से न बच पाएं। इस तकनीक से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।