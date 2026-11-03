अलर्ट: सदर बाजार में भीड़ के बीच चेहरों की स्कैनिंग, दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने उतारा फेस रिकग्निशन वाहन

पुलिस ने क्यों उठाया ये कदम?

उत्तरी दिल्ली का यह बाजार त्योहार से पहले खरीदारों की भारी भीड़ देख रहा है। व्यापारी और ग्राहक दिवाली की खरीदारी के लिए इस क्षेत्र में उमड़ रहे हैं। पुलिस का यह कदम इसी भारी भीड़ के मद्देनजर उठाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बाजार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए एक फ्लैग मार्च का नेतृत्व भी किया।