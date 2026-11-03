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ग्रैप-2 के बीच एक और झटका: दिल्ली में कल से पार्किंग के लिए देने होंगे दोगुने पैसे, एमसीडी का बड़़ा फैसला

Tue, 03 Nov 2026 09:37 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 03 Nov 2026 09:37 PM IST
सार

एमसीडी प्रदूषण नियंत्रण के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना करेगा। यह फैसला बुधवार से लागू होगा और ग्रैप-2 के लागू नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। 

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MCD parking fees in Delhi to double under GRAP II restrictions
एमसीडी पार्किंग शुल्क होगा दोगुना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली नगर निगम बुधवार से अपने करीब 400 खुले पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर सकता है। यह कदम ग्रैप-2 प्रतिबंधों के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों का हिस्सा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस प्रस्ताव को जल्द ही सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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प्रस्ताव वर्तमान में नागरिक निकाय के विधि विभाग द्वारा जांचा जा रहा है। एक या दो दिन के भीतर आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद संशोधित दरें लागू की जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना है। 
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हालांकि, एमसीपी पिछले वर्षों में इसी तरह की वृद्धि लागू नहीं कर पाया था। इसका कारण प्रस्तावों का विरोध और निजी पार्किंग संचालकों से जुड़ी अनुबंध संबंधी जटिलताएं थीं। मौजूदा समझौतों के तहत, शुल्क दोगुना करने के बाद अतिरिक्त राशि निगम को स्वतः प्राप्त नहीं होती। 
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एक अधिकारी ने बताया कि यदि शुल्क दोगुना किया जाता है, तो अतिरिक्त पैसा ठेकेदार के पास जा सकता है। निगम ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध से वाहनों की संख्या में कमी आने पर पार्किंग संचालकों द्वारा मुआवजे की मांग की संभावना भी जताई है।


एमसीडी को वाहनों के उपयोग पर समेकित डेटा की कमी का भी सामना करना पड़ता है। पार्किंग स्थल दिल्ली और एनसीआर शहरों में पंजीकृत वाहनों को सेवा देते हैं। पंजीकरण रिकॉर्ड परिवहन विभाग द्वारा रखे जाते हैं। एमसीडी ने अतीत में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं। इनमें चार गुना वृद्धि के प्रस्ताव भी शामिल थे, लेकिन उन्हें सदन की मंजूरी नहीं मिली। एक पूर्व प्रस्ताव को भी सदन ने वापस भेज दिया था, जबकि एक संशोधित प्रस्ताव मार्च 2025 में खारिज कर दिया गया था।

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