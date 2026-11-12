{"_id":"6af5c17c31eefa823407fbcc","slug":"video-yadav-community-will-come-together-to-secure-national-recognition-for-brave-ahir-martyrs-of-rezang-la-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेजांगला के वीर अहीर शहीदों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जुटेगा यादव समाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेजांगला के वीर अहीर शहीदों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जुटेगा यादव समाज
वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई में अदम्य साहस और पराक्रम दिखाने वाले वीर अहीर सैनिकों की शौर्यगाथा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 18 नवंबर को देशभर का यादव समाज दिल्ली में जुटेगा। श्री कृष्णा यादव महासभा की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित रेजांगला शौर्य दिवस समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ केंद्र सरकार से उनकी वीरगाथा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने और रेजांगला में राष्ट्रीय शौर्य स्थल 'अहीरधाम' विकसित करने की मांग उठाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।