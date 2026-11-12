रेजांगला के वीर अहीर शहीदों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जुटेगा यादव समाज

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वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई में अदम्य साहस और पराक्रम दिखाने वाले वीर अहीर सैनिकों की शौर्यगाथा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 18 नवंबर को देशभर का यादव समाज दिल्ली में जुटेगा। श्री कृष्णा यादव महासभा की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित रेजांगला शौर्य दिवस समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ केंद्र सरकार से उनकी वीरगाथा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने और रेजांगला में राष्ट्रीय शौर्य स्थल 'अहीरधाम' विकसित करने की मांग उठाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

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