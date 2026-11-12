Delhi NCR News: ट्रांसफर के बाद नई पोस्टिंग पर नहीं पहुंचे आठ पुलिसकर्मी निलंबित

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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस में तबादले के आदेश के बावजूद नई पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं करने वाले आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। आरोप है कि आधिकारिक आदेश जारी होने और पुरानी तैनाती से रिलीव किए जाने के बावजूद ये पुलिसकर्मी नई जगह पर ड्यूटी संभालने नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार, संबंधित पुलिसकर्मियों को नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट करने के लिए कई बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। इस संबंध में डीसीपी कार्यालय की डेली डायरी (डीडी) में पूरी जानकारी दर्ज की गई है। इसके बाद आठों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस के आला अधिकारी इसपर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे है। हालांकि जिला पुलिस उपायुक्त ने निलंबन की पुष्टि की है।

-उत्तर-पश्चिम दिल्ली का मामला, बार-बार निर्देश देने के बावजूद नई तैनाती पर नहीं किया था ज्वाइन