सरहोल टोल पर चेकिंग के दौरान लगा लंबा जाम

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दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आज 10 अक्तूबर को प्रदर्शन के एलान बाद अलर्ट है। प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। राजधानी दिल्ली की सभी सीमा पर जगह-जगह पुलिस की चेकिंग हो रही है। इसी के चलते सरहोल टोल पर चेकिंग के दौरान लंबा जाम लग गया है।

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