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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। सांप-सीढ़ी के खेल में छिपे जीवन और आध्यात्मिक दर्शन को कथक, संगीत और अभिनय के माध्यम से मंच पर जीवंत किया गया। मंगलवार को कमानी ऑडिटोरियम में कथक कलाकार अनुपमा झा ने ‘मोक्षपत- पर्पस ऑफ द सोल’ नृत्य-नाट्य प्रस्तुत किया, जिसमें जीवन के संघर्ष, कर्म, भावनाओं, मोह-माया और आत्ममुक्ति की यात्रा को दर्शाया गया।वियतनाम में रहने वालीं और पद्मश्री गुरु डॉ. शोवना नारायण की शिष्या अनुपमा झा ने इस प्रस्तुति की परिकल्पना, निर्देशन और नृत्य-रचना की। इससे पहले वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी स्थित बेन थान थिएटर में इसका मंचन हो चुका है, जिसे 850 से अधिक दर्शकों ने देखा था।प्रस्तुति में बताया गया कि सांप-सीढ़ी का प्राचीन रूप ‘मोक्षपटम’ नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग को समझाने का माध्यम था। इसमें सीढ़ियां अच्छे कर्म, ज्ञान और सद्गुणों का तथा सांप क्रोध, लालच, अहंकार और मोह-माया का प्रतीक थे, जबकि अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी सांसारिक बंधनों से मुक्ति था। कलाकारों ने यह संदेश दिया कि सुख-दुख की हर स्थिति से सीखते हुए आगे बढ़ना ही आत्मबोध का रास्ता है।प्रस्तुति में प्रवीण परिहार सह-कलाकार रहे। गायन और संगीत निर्देशन सामी उल्लाह खान ने किया। संगतकारों में योगेश गंगानी (तबला), सलमान (पखावज), किशन कथक (सितार), अतुल शंकर (बांसुरी) और अमीर खान (सारंगी) शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन साधना श्रीवास्तव ने किया।