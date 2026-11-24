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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। मेले में उत्तर प्रदेश पवेलियन के अंदर कन्नौज के इत्र की खुशबू लोगों को आकर्षित कर रही है। यहां करीब 1600 तरह के परफ्यूम और इत्र की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। कई खास ब्रांड के विकल्पों के बीच लोग अलग-अलग खुशबुओं को आजमाकर अपनी पसंद का इत्र खरीद रहे हैं।खरीदारों के बजट को ध्यान में रखते हुए इत्र की कीमतें तय की गई हैं। पुरुषों के लिए एक ब्रांड की 6 एमएल शीशी 250 रुपये और 12 एमएल की शीशी 500 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, अधिक मात्रा में खरीदारी करने पर ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है।स्टॉल संचालकों के मुताबिक, यहां उपलब्ध इत्र की खुशबू 24 घंटे तक टिकती है। कारोबारियों का दावा है कि इत्र बनाने में केमिकल के बजाय एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है।परंपरा और आधुनिकता का संगमकन्नौज सदियों पुरानी इत्र निर्माण कला के लिए मशहूर है। यहां पारंपरिक देग-भापका पद्धति से फूलों और प्राकृतिक सुगंधित पदार्थों से इत्र तैयार किया जाता है। मेले में गुलाब, चमेली, खस और मिट्टी की सोंधी खुशबू के पारंपरिक इत्र के साथ आधुनिक परफ्यूम भी उपलब्ध हैं। इस तरह कन्नौज की पारंपरिक विरासत को आधुनिक पसंद के साथ पेश किया जा रहा है।