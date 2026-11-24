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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पार्क अब केवल सैर-सपाटे और घूमने-फिरने तक सीमित नहीं रहेंगे। लोग यहां योग, ध्यान, साहित्यिक गोष्ठी, कवि सम्मेलन, पुस्तक चर्चा, कला प्रदर्शनी, कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कर सकेंगे। इसके लिए डीडीए ने पार्कों की बुकिंग से जुड़ी व्यापक नीति लागू की है। इसके तहत दिल्ली के 17 चिह्नित पार्कों और वहां उपलब्ध विशेष सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। खास बात यह है कि स्कूलों को शैक्षणिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए पार्कों में जगह महज एक रुपये में उपलब्ध होगी।उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पार्कों को आम लोगों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के लिए अधिक उपयोगी बनाना है। इसके लिए डीडीए की वेबसाइट से जुड़ा एकल खिड़की ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदक पार्कों, उपलब्ध स्थानों, उनकी क्षमता और बुकिंग शुल्क की जानकारी ले सकेंगे। आवेदन, शुल्क भुगतान और अनुमति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी होगी। इससे बुकिंग में पारदर्शिता आएगी और लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम पांच कार्यदिवस पहले आवेदन करना होगा। नीति में निर्धारित बुकिंग शुल्क के अलावा वापसी योग्य सुरक्षा राशि जमा करने का भी प्रावधान है। फिल्मों और विज्ञापनों की शूटिंग के लिए अलग शुल्क व्यवस्था निर्धारित की गई है।तीन श्रेणियों में बांटे गए खुले स्थानपार्कों में आयोजन के लिए उपलब्ध खुले स्थानों को क्षमता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए-1 में 200 लोगों तक के छोटे कार्यक्रम, ए-2 में 200 से अधिक और 500 तक लोगों के मध्यम आयोजन तथा ए-3 में 500 से अधिक लोगों के बड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। विशेष सुविधाओं वाले स्थानों को श्रेणी-बी में रखा गया है। इनमें खुले रंगमंच और अन्य निर्धारित आयोजन स्थल शामिल हैं। इनकी बुकिंग आधे दिन या पूरे दिन के लिए कराई जा सकेगी। टिकट वाले और बिना टिकट के कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं।रोहिणी से महरौली तक ये पार्क चिह्नितचिह्नित पार्कों में रोहिणी का स्वर्ण जयंती पार्क और चित्रगुप्त पार्क, हरिनगर का जी-8 लेक पार्क, पश्चिम विहार जिला पार्क, पीतमपुरा के संदेश विहार और लेक पार्क, द्वारका के जिला पार्क, इंद्रप्रस्थ पार्क (मिलेनियम पार्क), संजय झील, असिता-यमुना रिवर फ्रंट, कोरोनेशन पार्क, आस्था कुंज, हौज खास पार्क, बांसरा और महरौली पुरातत्व पार्क शामिल हैं। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ पार्क, आस्था कुंज, उत्सव मैदान, वसंत उद्यान, तुगलकाबाद मनोरंजन पार्क, संजय झील और कोरोनेशन पार्क के निर्धारित खुले रंगमंच भी बुकिंग के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।स्कूलों और संस्थानों को विशेष रियायतनई नीति में विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूल पिकनिक, चित्रकला, फोटोग्राफी, वाद-विवाद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए स्कूलों को केवल एक रुपये में जगह बुक करने की सुविधा मिलेगी। अन्य उद्देश्यों से पार्क बुक कराने पर स्कूलों को निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं को भी बुकिंग शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।हरियाली और स्वच्छता की जिम्मेदारी आयोजकों परकार्यक्रमों के दौरान पार्कों की हरियाली, प्राकृतिक स्वरूप और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आयोजकों को भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, कचरे के पृथक्करण और सफाई की जिम्मेदारी निभानी होगी। आयोजन के बाद स्थान को पहले जैसी स्थिति में बहाल करना भी अनिवार्य होगा। इसके लिए कार्यक्रम से पहले और बाद की जीपीएस से जुड़ी तस्वीरें जमा करनी होंगी।-असिता और महरौली पुरातत्व पार्क जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष संरक्षण नियम लागू होंगे। वहीं, रिज और संरक्षित वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति संबंधित पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही दी जाएगी। इस तरह डीडीए का प्रयास पार्कों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के साथ उनके पर्यावरणीय महत्व को भी सुरक्षित रखने का है।