दिल्ली में ईडब्ल्यूएस के 18.73 लाख मरीजों को मिला मुफ्त इलाज

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दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान (अप्रैल 2025 से लेकर अक्तूबर 2026 तक) 18 लाख 73 हजार 238 मरीजों को निशुल्क उपचार दिया गया। इनमें 17 लाख 78 हजार 938 ओपीडी और 94 हजार 300 भर्ती (आईपीडी) मरीज शामिल हैं।

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