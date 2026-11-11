दिल्ली: मैनहोल में गिरे मासूम का शव 22 घंटे बाद बरामद, सीवर में बहकर करीब तीन किलोमीटर दूर पहुंच गया था बच्चा

बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में 22 घंटे तक चले खोज एवं बचाव अभियान के बाद चार वर्षीय इमरान का शव बरामद किया गया। दो दिन पहले खेलते समय बच्चा सीवर के मैनहोल में गिर गया था। बुधवार दोपहर उसका शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चा सीवर में बहकर करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच गया था। उसका शव क्षत-विक्षत हालत में मिला। तलाशी अभियान में दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बीएसएफ समेत कई विभागों की टीमें लगातार जुटी रहीं। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेज दिया गया।

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