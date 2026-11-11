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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Fire breaks out at a puncture repair shop; no casualties reported.

Delhi NCR News: पंचर की दुकान में लगी आग, कोई हताहत नहीं

Wed, 11 Nov 2026 06:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:33 PM IST
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नई दिल्ली। निलोठी में बुधवार को पंचर की एक दुकान में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि तीन बाइकें और दो कंप्रेसर भी आग की चपेट में आ गए। बाहरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दो दमकल गाड़ियों, एक वाटर बाउजर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन को दोपहर 12.30 बजे मिली सूचना के बाद घटनास्थल पर भेजा गया। अधिकारी के मुताबिक, आग पर दोपहर 1.30 बजे तक काबू पा लिया गया और अभियान दोपहर 2.10 बजे समाप्त हुआ। ब्यूरो
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