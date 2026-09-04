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नूंह: पुलिस टीम पर फायरिंग और हमले के दो दोषियों को 5-5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 04 Sep 2026 02:36 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 02:36 PM IST







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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने पुलिस टीम पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के मामले में दो आरोपियों लियाकत और उस्मान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वर्ष 2020 के इस मामले में दोनों को अधिकतम पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। ... और पढ़ें

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