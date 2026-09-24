वीडियो: ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बस में नौ जिंदा जले; जानें पुलिस ने क्या कहा

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यमुना एक्सप्रेस-वे पर जेवर थाना क्षेत्र में 23/24 सितंबर 2026 की रात एक बस में आग लग गई। इस हादसे में नौ लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि कश्मीरी गेट, नई दिल्ली से महोबा जा रही बस में 33 किलोमीटर के पास अचानक आग लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और 20 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस टीम को बस के अंदर नौ व्यक्ति जलने या दम घुटने के कारण मृत अवस्था में मिले। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस के एसी में चिंगारी या विस्फोट होने से आग लगी, जो तेजी से फैल गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस मामले में बस के चालक और परिचालक को हिरासत में लिया गया है।

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