भारत का स्वदेशी 'काल' ड्रोन: दुश्मन के घर में घुसकर मचाएगा तबाही, हवा को एक हजार किमी तक भेदकर करेगा अटैक

कंपनी के मुताबिक काल को एक हजार किलोमीटर तक की रेंज के साथ उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एंड्योरेंस सात से आठ घंटे और पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम तक है। ड्रोन 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर संचालन कर सकता है। इसमें मल्टी-बैंड जीएनएसएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (आईएनएस) का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मिशन के दौरान यह स्वायत्त रूप से उड़ान भर सकता है। आईजी डिफेंस के अधिकारियों ने कहा कि पोखरण में सफल परीक्षण कंपनी और भारत के स्वदेशी रक्षा तकनीक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि काल को लंबी दूरी, स्वायत्त संचालन, पेलोड क्षमता और बड़े पैमाने पर स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। वह इसी तरह अन्य डिफेंस उपकरण को तैयार करने पर काम कर रहे हैं।