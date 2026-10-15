दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट: नोएडा में बादला, गुरुग्राम में चली तेज हवाएं

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दिल्ली समेत एनसीआर में आज सुबह अचानक से मौसम बदल गया। नोएडा में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। यहां धूप पूरी तरह से गायब हो गई है और आसमान में अंधेरा छा गया है। इसके साथ ही, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं गुरुग्राम में तेज हवाएं चलने से हल्की ठंड का एहसास हुआ।

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