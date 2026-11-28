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नोएडा में डिजीबैंक चैलेंज में छात्रों ने पेश किए आधुनिक 'पीपल्स रूम' के डिजाइन

Digvijay Singh

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:12 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:12 PM IST







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डिजीबैंक चैलेंज 2026 के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा संस्करण में वास्तुकला महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पीपल्स रूम विषय पर आयोजित इस अंतर-महाविद्यालयीय प्रतियोगिता का आयोजन सेक्टर 18 स्थित किया गया। ... और पढ़ें

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