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नोएडा के सेक्टर-18 में पटरी विक्रेताओं ने सड़कों पर लगाई दुकानें, व्यापारियों ने जताई नाराजगी
नोएडा के सेक्टर-18 बाजार में व्यापारियों ने कई समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। व्यापारियों के अनुसार, बाजार में पटरी विक्रेताओं ने सड़कों पर दुकानें लगा रखी हैं, जिससे रास्ते संकरे हो गए हैं और लोगों का आना-जाना मुश्किल हो रहा है। भीड़ और अतिक्रमण के कारण ग्राहक कई बार दुकानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाजार में यातायात जाम की समस्या भी बनी रहती है। व्यापारियों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की कमी को भी बड़ी समस्या बताया। इसके अलावा, वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से भी परेशानी होती है। व्यापारियों का कहना है कि इन समस्याओं का असर बाजार में खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों और उनके कारोबार, दोनों पर पड़ रहा है।
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