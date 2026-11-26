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तेज रफ्तार कार ने टेंपो को मारी टक्कर, चार युवतियां समेत छह घायल

Digvijay Singh

Updated Thu, 26 Nov 2026 08:28 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 08:28 PM IST







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जेवर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेंपो सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में तीन महिला शामिल हैं, सभी हालत नाजुक बताई जा रही है। ... और पढ़ें

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