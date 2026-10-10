{"_id":"6ac9b9617f7f3b3ea4078394","slug":"video-security-tightened-in-delhi-ahead-of-jantar-mantar-protest-vehicle-checks-at-chilla-border-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, चिल्ला बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वीडियो: जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, चिल्ला बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग

अनुज कुमार

Updated Sat, 10 Oct 2026 09:34 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 09:34 AM IST







Link Copied



जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली-नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात है। जो दिल्ली आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। ... और पढ़ें

विज्ञापन