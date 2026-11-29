बुलंदशहर के नजदीक सेक्टर-85 86 और 87, होंगे आवासीय

बुलंदशहर के नजदीक सेक्टर-85, 86 और 87 आवासीय होंगे, जबकि सेक्टर-88, 90, 92, 93, 101 और 102 औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किए जाएंगे। ये सेक्टर बुलंदशहर बाईपास रोड के आसपास होंगे। वहीं, खुर्जा की ओर न्यू नोएडा का अंतिम हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। यहां सेक्टर-19 सेक्टरों में होगा आवासीय विकास न्यू नोएडा में आवासीय भू-उपयोग के लिए 28.11 वर्ग किमी जमीन निर्धारित की गई है। यह कुल क्षेत्रफल का 13.44 प्रतिशत है। इसके मुकाबले मौजूदा नोएडा में आवासीय क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 37 से 38 प्रतिशत है। आवासीय उपयोग वाले सेक्टरों में 1 से 8, 11 से 15, 58, 60, 65, 68, 85, 86 और 87 शामिल हैं। इनमें आवासीय भूखंडों के साथ ग्रुप हाउसिंग भी विकसित की जाएगी।