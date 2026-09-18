{"_id":"6aad3cdfa401adfbcd0dae4a","slug":"video-sanitation-conditions-are-in-a-dismal-state-in-the-rr-colony-established-for-residents-of-seven-villages-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सात गांवों के लोगों के लिए बसाई गई आरएंडआर कॉलोनी में सफाई व्यवस्था बदहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एयरपोर्ट के पहले चरण में विस्थापित किए गए सात गांवों के लोगों के लिए बसाई गई आरएंडआर कॉलोनी में सफाई व्यवस्था बदहाल है। कॉलोनी में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हाईटेक सरकारी स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन स्कूल के गेट के सामने ही कूड़े का ढेर लगा रहता है। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण शिक्षकों, बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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