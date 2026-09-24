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ग्रेनो बस हादसा: आरटीओ सियाराम वर्मा टीम के साथ बस का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे

अनुज कुमार

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM IST







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आरटीओ सियाराम वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर बस का निरीक्षण करने पहुंचे।

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